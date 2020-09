Suzana Garcia, comentadora da rubrica 'Crónica Criminal' no 'Você na TV', informou no programa de hoje que deixará este cargo. Conforme é notado no próprio website, a advogada explicou que "a saída acontece para que se possa dedicar a outros projetos que deixou suspensos".

"Fui feliz. A cereja no topo do bolo foi o Manuel e quero que se saiba disso. Eu saio desta equação, mas o Manuel Luís não sai do meu coração", fez saber, demonstrando mais uma vez a grande admiração que nutre pelo apresentador desde a sua infância.

Por fim, Suzana agradeceu a toda a equipa que a acompanhou ao longo dos dois anos em que foi comentadora, elogiando a excelência de todos os seus membros.

Eis o momento.

Leia Também: Manuel Luís Goucha revela detalhes sobre novo programa que vai apresentar