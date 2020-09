Manuel Luís Goucha será o apresentador de um novo programa de entrevistas, que estreia já este sábado, dia 12 de setembro, na TVI.

'Conta-me' foi o nome escolhido para o formato, que irá competir com 'Alta Definição', da SIC, no horário entre as 14h00 e as 15h00.

Depois de terem sido mostradas as imagens que mostram que será Teresa Guilherme a primeira convidada de 'Conta-me', Manuel Luís Goucha revelou no 'Você Na TV' novos detalhes sobre o programa.

"Não serei só eu a apresentar o programa, Fátima Lopes também o irá apresentar. Será de forma alternada", explicou o apresentador.

Quanto à entrevista com Teresa Guilherme, Goucha garante que nada ficará por dizer e até a alegada zanga entre ambos será tema de conversa.

