Com a chegada de Cristina Ferreira à TVI foram feitas diversas mudanças no canal de televisão no âmbito de uma nova fase intitulada 'revolução'. Ora, uma das coisas que a diretora de entretenimento e ficção fez foi contratar Teresa Guilherme.

Desta forma, para além da 'rainha dos reality show' regressar ao comando do 'Big Brother', também irá dar cara pelo novo programa 'Conta-me'.

Pelo que se pode perceber trata-se de um formato de entrevista que pretende fazer concorrência ao 'Alta Definição', da SIC.

Entretanto, Teresa já teve a oportunidade de 'levantar o véu' em relação à primeira conversa que será com Manuel Luís Goucha.

