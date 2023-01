Falando do grande cenário desse programa, destacou: "Tu conheces-me, diz em algum momento que eu não quis fazer grande". "Sempre pensaste em grande", reconheceu Manuel Luís Goucha.

"Sempre, não era porque eu de repente era diretora. Devemos pensar em grande e tentar o melhor, pelo respeito de quem está ai. Respeitamos sempre muito aquele público [no 'Você na TV']. E acho que elas têm que sonhar connosco. A televisão é mágica por algum motivo. Tem que ser inatingível, tem que ser sonho. Nós quando vimos um filme de príncipes e princesas nenhum de nós acha que vai viver naquele castelo. Mas é aquilo que nos faz sonhar. Ninguém vive naquele castelo. Nem os príncipes de hoje em dia. O Harry e a Meghan vieram dizer que moravam numa casa de 50 metros quadrados. O sonho faz parte da minha forma de estar na vida", explicou.

A conversa seguiu com Goucha a lembrar os tempos em que a colega e amiga dizia: "um dia ainda vou ser diretora desta casa". Desejo que se concretizou.

Lembrando o período "complicado" que a TVI sofreu com a sua saída, passando a SIC a ficar à frente nas audiências, Cristina afirma que quando voltou para o canal sabia que não ia passar novamente para a frente de um dia para o outro.

"Quando vou para a SIC, a SIC está a três pontos da TVI. Quando chego à TVI, está a sete pontos da SIC. Se as pessoas tivessem noção do que custa", realçou.

"Chego com a minha equipa e mudamos tudo, começamos do zero. Tu começas este programa do zero, o Cláudio e a Maria começam do zero [no 'Dois às 10'], os programas de sábado à tarde começam do zero. Quanto tempo levámos no 'Você na TV' até sermos a escolha de todos? Demorámos quase dois anos. Quando dizia setembro é já amanhã era porque era quando ia começar a trabalhar", salientou.

Cristina Ferreira confessou também que antes de tomar uma decisão ouve os que estão à sua volta e que, "muitas vezes", segue-se "pela opinião dos outros", apesar de ter a sua opinião.

No entanto, dando o exemplo da novela 'Festa é Festa', conta que "ninguém acreditava, ninguém queria, mas ela sabia que aquilo ia correr bem". "Liguei a muita gente que já não fazia televisão há muito. Aquele eu quis batalhar por ele e consegui", acrescentou.

"Não há ninguém que não seja diretor e que não erre. Eu lido muito bem com os meus erros, não lido muito bem com os erros que fiz e que não eram meus", partilhou ainda.

Além disso, revelou que tanto o programa 'Dia de Cristina' como o 'Cristina ComVida' fizeram bons números, mas "não continuaram porque era difícil manter o que tinha de fazer enquanto diretora". Isto sem deixar de reconhecer também que no caso do 'Cristina ComVida' não conseguia, ainda assim, vencer o 'Preço Certo' com Fernando Mendes.

"E não há mal nenhum", afirmou, salvaguardando que sabia que ia perder para o programa da RTP naquele horário e, mesmo assim, não deixou de se "meter na boca do lobo".

