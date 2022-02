O príncipe William e Kate Middleton podem ter uma rotina agitada devido aos seus compromissos reais e dinâmica familiar, mas isto não significa que tenham perdido o romantismo no seu relacionamento, pelo contrário.

Segundo a revista Us Weekly, William aproveitou o Dia dos Namorados para surpreender a companheira. "O William surpreendeu a Kate com uma caixa enorme de 50 rosas no Dia de São Valentim", disse uma fonte. "Ele escreveu uma romântica mensagem num cartão, a elogiá-la por ser uma esposa e mãe maravilhosa", completou.

Os filhos do casal - o príncipe George, de oito anos, a princesa Charlotte, de seis e o príncipe Louis, de três - também tornaram o dia especial, dando a William e a Kate "cartões do Dia de São Valentim feitos à mão" na escola.

Recorde-se que William e Kate Middleton deram o nó em 2011 após oito anos de namoro.

Leia Também: Príncipe William: As primeiras fotografias da animada visita ao Dubai