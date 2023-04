A atriz aguarda a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com Lourenço Ortigão.

Lourenço Ortigão não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um engraçado momento protagonizado por Kelly Bailey, sua companheira, e o patudo do casal, Lua. "Ação 1: Lua deposita a bolas aos pés de Kelly Bailey e recua. Ação 2: Kelly Bailey não repara e continua 'na sua' Ação 3: Lourenço observa atentamente o quadro durante alguns minutos na esperança que algo aconteça. Ação 4: Nada acontece", lê-se na descrição da fotografia. Ora, um dos grandes pontos destaque foi o 'barrigão' da atriz, de 25 anos, que não passou despercebido. Vale notar que a artista já se encontra na reta final da gravidez.

