As temperaturas quentes de primavera levaram Kelly Bailey e Lourenço Ortigão a aproveitarem o feriado para um dia de praia e passeio de barco com amigos.

A atriz, que está grávida do primeiro filho do casal, partilhou nas redes sociais algumas imagens dos divertidos momentos passados no barco. Ao seu lado surge a atriz Carolina Carvalho.

A ocasião serviu igualmente para Kelly declarar-se a Lourenço Ortigão. "Amo-o tanto", pode ler-se nos vídeos, agora disponíveis na galeria.

