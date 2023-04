As temperaturas quentes que esta segunda-feira, 17 de abril, se fizeram sentir um pouco por todo o país convidaram a uma ida à praia.

Ao final do dia, Lourenço Ortigão, Kelly Bailey e Carolina Carvalho juntaram-se a um grupo de amigos e desfrutaram do pôr do sol na areia.

Através das redes sociais, Ortigão mostrou alguns vídeos dos momentos vividos entre amigos. As imagens revelam a barriguinha de grávida Kelly Bailey e ainda a presença de Carolina Carvalho - atriz e namorada de David Carreira.

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, estão a poucos meses de receberem a chegada do primeiro filho em comum. O sexo e nome do bebé permanecem por revelar.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Lourenço Ortigão mostra como está grande a barriga de Kelly Bailey