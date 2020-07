Os últimos tempos têm sido de grande disputa entre a SIC e a TVI com os diretores dos respetivos canais a destacarem todas as conquistas das suas estações nas redes sociais.

Ainda esta quinta-feira, depois de Nuno Santos realçou os bons resultados da TVI, foi a vez de Daniel Oliveira destacar os resultados da SIC.

"No semestre mais longo das nossas vidas, segundo os dados oficiais…- A SIC já não tinha uma vantagem tão grande para a concorrência desde o ano 2000; - Desde 2008 que a diferença entre primeiro e segundo não era tão grande; - SIC vence 98% dos dias de 2020 e lidera há 17 meses consecutivos; - A SIC é a preferida dos portugueses nas manhãs, nas tardes, no acesso e no prime time, onde a vantagem é de 24.6% para 17.2%. Obrigado, equipa, por esta viagem! Continuemos", escreveu na sua página de Instagram.

