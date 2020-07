Nuno Santos está radiante com as apostas que tem feito enquanto diretor de programas executivo da TVI. Mesmo tendo chegado à estação numa altura conturbada, em que as audiências não eram as melhores, Nuno parece ter feito apostas certeiras.

"A TVI volta a crescer e alcança o melhor mês do ano. A TVI fechou o mês de junho com um share de 14,6% (target universo), o seu melhor resultado do ano. No prime time a TVI alcança um share de 17,3%. Obrigado", anunciou, radiante, o diretor de programas da TVI.

Em comunicado enviado à imprensa, a TVI destaca o sucesso do programa 'Big Brother', uma das grandes apostas de Nuno Santos. O reality show "reafirmou-se como o programa preferido dos portugueses nas noites de domingo, com mais de 1 milhão de espectadores e uma quota de 25,7%".

