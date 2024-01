Sara Norte foi alvo de um comentário menos simpático por parte de uma seguidora nas redes sociais, sendo que acabou por ser defendida pela colega de trabalho e amiga, Filipa Torrinha Nunes.

Tal aconteceu após as páginas de Instagram da SIC Caras e do programa 'Passadeira Vermelha', no qual a atriz é comentadora do social terem partilhado uma fotografia dos comentadores, sendo um deles Sara Norte.

"A Sara ficava melhor com menos 10kgs", lê-se no comentário em questão.

"A senhora ficava melhor com mais 10kgs de noção", respondeu Filipa Torrinha.



© Instagram - Passadeira Vermelha | SIC Caras

