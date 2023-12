A presença de Patrícia Carvalho e Luís Lourenço na RFM foi um dos temas comentados no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

Isto porque o casal partilhou um episódio de ciúmes da jornalista, que viu uma pasta com o nome 'Melanie' no computador do ator, achando que seria de uma 'ex'. No entanto, era o "tipo de letra do 'Rei Leão'" que o ator "precisava para um espetáculo".

Ao comentar o tema, Sara Norte acabou por partilhar: "Quando me juntei com o Vasco [namorado], [...] também encontrei algumas pastas [no computador] com o nome da ex-namorada dele".

"E disse-lhe que se quisesse guardar [fotos] das viagens, que guardasse no disco rígido. Eu não tenho de ver, tal como não tenho fotografias espalhadas dos meus ex-namorados - porque nem haviam molduras [suficientes] para os ex-namorados que eu tive, são tantos. Namorei muito, curti muito e agora quero é sossego", contou.

"Percebo-a perfeitamente, mas a maioria das vezes os ciúmes são inventados na nossa cabeça", concluiu.

