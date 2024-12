Sara Norte já partilhou diversas vezes que a sua vida nem sempre foi fácil, até mesmo financeiramente.

Neste momento a atriz acumula dois trabalhos e, no próximo ano, vai fazer ainda mais, provando que não baixa os braços. A comentadora do 'Passadeira Vermelha', revelou, à margem de um evento de Natal da SIC, que irá passar a Consoada com "o namorado e o cão".

Questionada sobre os "presentes que não faltam no sapatinho", Sara confessa que é o "amor".

"Já houve anos em que havia dinheiro para presentes, e outros anos em que não houve, e não é por isso que deixou de ser um Natal feliz."

Veja aqui a entrevista.

Leia Também: O hilariante vídeo de Joana Marques (com Sónia Tavares e Sara Norte)