A mensagem de Rita Ferro Rodrigues após, alegadamente, ter sido 'questionada' pelo seu silêncio perante a morte de Nuno Graciano, foi um tema que esteve em destaque no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

Sara Norte saiu em defesa de Rita Ferro Rodrigues e mostrou-se contra algumas homenagens ao apresentador que morreu na semana passada.

"Se a Rita não falava com ele em vida, também não tem de fazer homenagem nenhuma pública", começou por destacar.

"As pessoas têm de ser boas umas para as outras enquanto estão vivas. Agora, as homenagens, aqueles prémios depois de a pessoa morrer... Homenageiem as pessoas enquanto estão vivas e também não façam das pessoas coitadinhas quando morrem", realçou.

"Já vi tanta gente má que quando morre passa a santa. Não estou a dizer que [seja o caso] do Nuno [Graciano]. [...] Isso das homenagens deixa-me maluca. O que se assistiu aqui com o Nuno foram pessoas que apareceram do nada a dizer 'amigo' e que lhe fizeram mal, e a mim isso deixa-me… acho tão injusto", acrescentou.

"[...] As pessoas esqueceram-se que o Nuno era um bom profissional, era maravilhoso. Não compreendo - e acho importante falarmos - que, muitas vezes, as pessoas são esquecidas, depois morrem e vêm fazer programas sobre elas. Não pode acontecer ou não deveria acontecer. Que as pessoas comecem a ganhar vergonha na cara", completou.

