Cristina Ferreira vive dias de sonho, uma vez que se encontra em Itália, país para o qual fez uma 'escapadinha', tendo ficado hospedada num castelo que foi transformado em hotel.

Encantada com o lugar, a apresentadora notou: "É a beleza que me inspira. A minha criatividade depende do que vejo e do que sinto quando, esteticamente, algo me impressiona. 'Pronto, lá vai ela às nuvens', a frase que a minha equipa mais usa", notou Cristina na legenda da partilha.

Na caixa de comentários houve um que acabou por se destacar: "O lugar é lindo, quanto à criatividade, lamento, mas não a vejo".

"Há coisas que só se veem com os olhos do coração", respondeu a apresentadora.



© Instagram - Cristina Ferreira

