Cristina Ferreira aproveitou o feriado de 31 de maio para partir numa 'escapadinha' até Itália. Conforme partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, a apresentadora encontra-se hospedada num local de sonho.

Falamos do Hotel Castello di Reschio, um castelo do século X, situado entre as regiões da Úmbria e da Toscana, inserido numa extensa propriedade de vinhas e olivais.

"É a beleza que me inspira. A minha criatividade depende do que vejo e do que sinto quando, esteticamente, algo me impressiona. 'Pronto, lá vai ela às nuvens', a frase que a minha equipa mais usa", notou Cristina numa partilha que fez na sua página de Instagram.

Os preços, contudo, não são acessíveis à maioria das carteiras. Em junho, por exemplo, uma noite pode ir dos 1.490 euros aos 2.290 euros.

Veja as imagens partilhadas pela apresentadora na galeria.

