A guerra de audiências está a ferro e fogo entre os dois principais canais generalistas, SIC e TVI. Nos últimos dias as notícias dão conta de que o programa 'Goucha', de Manuel Luís Goucha, não tem conseguido liderar.

Cansado desta batalha, Manuel Luís Goucha reagiu a estas informações no final do seu programa.

"Deixe-me dizer-lhe uma coisa a si, a si que está ai em casa e que me acompanha neste horário desde o dia 4 de janeiro", começou por afirmar.

"Eu vivo numa estação privada, onde as audiências contam, já me ouviu dizer isto muitas vezes, e eu sei que este é o meu caminho, que me interessam as audiências se eu não conhecer pessoas assim. Hoje conheci o Renato, o André e agora a Isabel Batata-Doce. Eu já ganhei, o meu dia está feito, o meu mês está feito e a minha vida faz sentido... As audiências que venham, se tiverem de vir", declara, por fim, o comunicador.

Leia Também: "Acho que os salários de presidentes de câmara são convites à corrupção"