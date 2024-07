Travis Kelce surpreendeu o público que foi assistir a um dos concertos de Taylor Swift em Londres ao fazer uma aparição surpresa em palco.

Falando deste momento no podcast 'New Heights', apresentado pelo irmão, Jason Kelce, este referiu que apenas conseguia pensar numa coisa nesse momento.

"A única coisa que dizia para mim era não a deixes cair. Não deixes cair a Taylor no caminho até ao raio do sofá. A regra de ouro era não deixar cair a Taylor, deixá-la segura no sofá", referiu.

A ideia de subir a palco, contou Travis, foi do próprio, algo em que Taylor não acreditou inicialmente.

"Eu disse, 'o quê? Eu adoraria fazer isso, estás a brincar comigo? Já vi o espetáculo vezes suficientes - põe-me a trabalhar'. E claro, ela encontrou o momento perfeito do espetáculo para eu entrar", descreveu.