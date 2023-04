Foi ao deparar-se com fotografias 'antigas' que Júlia Belard acabou por falar do pós-parto, depois de ter sido novamente mãe em março.

"Incrível como nunca achamos que estamos bem. Apareceram-me nas memórias fotografias de há dois anos nos Açores. Eu achava que estava péssima e agora vi e fiquei chocada. Estava ótima. Agora é que estou um caco. Mas não vou achar daqui a cinco anos", disse num desabafo que deixou nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, dia 18 de abril.

"A recuperação desta gravidez está tramada", acrescentou de seguida.



© Instagram_juliabelard

De recordar que além do bebé, Júlia Belard é ainda mãe do pequeno Matias, ambos fruto da relação com Francisco Sérvulo Correia.

