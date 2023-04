A página de Júlia Belard no Instagram voltou a 'encher-se' de ternura. A atriz mostrou na rede social algumas imagens do "primeiro passeio ao som dos passarinhos" com o filho bebé.

Muito feliz e serena com o menino a fazer uma sesta, é assim que podemos ver a atriz e o bebé nas imagens que rapidamente receberam carinhosas mensagens de fãs, colegas e amigos.

"Oh meu deus. Tão bonito", reagiu a também atriz Catarina Gouveia.

Nas stories, Júlia Belard publicou ainda dois vídeos, tendo destacado num deles: "Mãe que é mãe traz sempre uma mantinha, mesmo com 30 graus". Veja na galeria.

De recordar que a atriz é ainda mãe de Matias, filho mais velho, fruto da relação com Francisco Sérvulo Correia.

