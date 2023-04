Júlia Belard foi mãe pela segunda vez recentemente e, por isso, está a viver uma fase única.

No Instagram, a atriz tem vindo a partilhar alguns amorosos registos e voltou a surpreender os seguidores com um carinhoso vídeo.

Esta terça-feira, Júlia publicou nas stories um vídeo em que aparece com o bebé ao colo, mostrando-se serena e muito feliz. Veja na galeria.

De recordar que além do bebé que nasceu recentemente, Júlia Belard é ainda mãe do pequeno Matias, fruto da relação com Francisco Sérvulo Correia.

