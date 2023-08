Cuca Roseta foi a artista convidada para a visita do Papa à fundação Scholas Occurrentes, em Cascais, criada pelo próprio em Buenos Aires.

A cantora, horas depois deste momento inesquecível na sua carreira, reagiu ao mesmo através das redes sociais.

"Hoje tive a imensa alegria de cantar para o Papa Francisco, assim como de ouvir as suas palavras de perto, sentir a sua energia tão bonita e a sua mensagem, não tenho palavras para agradecer este momento tão especial em que também pude ser um canal de amor através do meu dom", começou por escrever Cuca.

"Inesquecível este momento que agradeço às Scholas Occurrentes, das quais sou madrinha, esta instituição com uma mensagem maravilhosa de nos respeitarmos para lá de todas as crenças e diferenças. Iniciativa esta que foi começada pelo Papa Francisco antes de se tornar Papa ainda na Argentina. Hoje as scholas estão já espalhadas por todo o mundo a fazerem um trabalho extraordinário com estes jovens que são o futuro", concluiu a cantora.

