Cuca Roseta fez uma nova publicação na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 15 de junho, onde revela: "Este ano fiz uma viagem à Índia em fevereiro que mudou a minha vida".

A artista aproveitou para partilha ainda com os seguidores que vai voltar ao país ainda este ano, na altura do seu aniversário, no dia 2 de dezembro.

"Desta vez num retiro do qual eu também participo da organização levando os cânticos devocionais a todas as práticas pela manhã e também o nosso fado nesse reencontro profundo com o nosso eu superior e a sabedoria milenar da Índia", explicou.

"Quatro cidades, visitas a ashrams, templos e tratamentos ayurvedicos, yoga e meditação para principiantes e muito mais", detalhou anunciando desta forma a nova aventura.

