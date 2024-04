Foi na gala de ontem do 'Big Brother' que Jacques Costa surpreendeu tudo e todos ao recusar-se a nomear. De acordo com essa decisão, o Big ditou a expulsão imediata da concorrente, embora por detrás também tenha estado a indignação do apresentador, Cláudio Ramos, como já lhe demos conta aqui.

Pouco depois de terminada a gala, Cristina recorreu ao Instagram e deixou uma curta reação à expulsão.

A comunicadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou apenas a imagem que confirma a expulsão de Jacques e escreveu "amanhã no 'Dois às 10'".

Desta forma, espera-se a participação de Jacques no formato matutino da TVI para uma melhor explicação sobre o que aconteceu.



© Instagram/Cristina Ferreira

