Em televisão há escolhas que precisam de ser feitas. Se em 2024 teremos Cristina Ferreira no 'Dança com as Estrelas', certo era que não poderíamos ter Cristina em dose dupla. Por isso mesmo, o Fama ao Minuto já lhe tinha dado conta da possibilidade de 'Big Brother - Desafio Final', que ainda estava por confirmar, poder vir a ter um outro apresentador. E eis que tínhamos razão.

A edição especial do reality show vai reunir ex-concorrentes do formato e na condução terá, também, um anfitrião que regressa a uma casa onde já foi muito feliz - quer como concorrente, quer como apresentador. Cláudio Ramos vai fazer a vez de Cristina Ferreira e a notícia foi hoje, dia 13 de dezembro, confirmada pelo canal.

Cláudio reagiu já de noite, através das redes sociais, e a felicidade sentida já era a de prever, não fosse este um dos formatos de que mais gosta.

"Saúde e paz. O resto o universo traz", foi a frase com que Cláudio terminou as galas do 'Big Brother' que conduziu, tanto a solo, em 2020, como as que apresentou ao lado de Teresa Guilherme, em 2021, e com Goucha, nesse mesmo ano. O apresentador recordou essas palavras na publicação com que reagiu ao regresso, tendo acrescentado ainda: "Feliz. Conto com todos. Sempre".

Vale lembrar que Cláudio Ramos foi um dos concorrentes do 'Big Brother Famosos 2', em 2002. Na altura, a apresentadora do formato era Teresa Guilherme.

Leia Também: Maria Botelho Moniz reage ao regresso de Cláudio Ramos ao 'Big Brother'