A TVI não vai dar tréguas à SIC em 2024 e a luta pelas audiências promete ser ainda mais intensa - e logo a começar em janeiro.

O Fama ao Minuto sabe que o canal de Queluz de Baixo já está a preparar uma nova edição do 'Big Brother', que irá seguir-se à temporada que está a decorrer. Trata-se de um 'Desafio Final' e, à semelhança dos anteriores, vai reunir ex-concorrentes deste mesmo formato.

Ao que tudo indica, a TVI vai juntar alguns concorrentes de 2023 com outros que participaram no ano passado. A duração será inferior à de uma temporada normal do reality show.

O Fama ao Minuto apurou ainda que o 'Dança com as Estrelas' não será adiado por conta deste novo 'Big Brother'. Há uma forte possibilidade de o canal encaixar ambos no fim de semana, com um a ser exibido ao sábado e o outro ao domingo. Como Cristina Ferreira é a apresentadora de ambos os programas, não se sabe se a escolha para conduzir esta edição especial do reality show passará por outra figura da estação.

Vale lembrar que a SIC, no início do próximo ano, vai apostar em 'Era Uma Vez Na Quinta', formato que já pertenceu à TVI e que agora será conduzido por Andreia Rodrigues.

