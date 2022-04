Jim Carrey decidiu fazer mais uma pausa na sua carreira em Hollywood.

"Tenho de sair daqui antes de bater em alguém", brincou o ator de 60 anos. "Honestamente, sinto que há tantas coisas, porque estive tão ocupado por tanto tempo, tantas coisas importantes que ignorei. Há 25 anos de Mystery Science Theater que tenho de atualizar. E há a pintura. Eu pinto", esclarece.

"Quero ser extremamente normal. Sem se passar nada. Mesmo nada", evidenciou.

Recorde-se que Jim Carrey participou no filme 'Sonic the Hedgehog 2', na estreia do qual esteve presente em Los Angeles, ocasião onde prestou declarações ao Entertainment Tonight.

