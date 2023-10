Madalena Abecasis e a família foram jantar fora na noite deste sábado, dia 7 de outubro, mas o encontro ficou marcado por um engraçado comentário feito por uma das filhas da influenciadora.

O look de Madalena acabou por motivar uma observação curiosa de Júlia, com a influenciadora digital a relatar tudo no Instagram: "A primeira coisa que a Júlia disse quando chegámos ao restaurante foi que eu estava vestida de prato".

O visual foi composto por uma camisola branca e uma saia comprida de padrão azul e branco.

Confira na galeria as fotografias deste encontro de família.

Leia Também: Madalena Abecasis lembra foto antiga com... Cristina Ferreira