Grávida pela quinta vez - fruto do casamento com Alec Baldwin -, Hilaria Baldwin destacou-se no Instagram ao mostrar a 'barriguinha'.

A instrutora de fitness surpreendeu os fãs ao partilhar uma atualização do tamanho da 'barriguinha', na manhã de domingo, enquanto posava em biquíni. Uma imagem que não passou despercebida e que pode ver na galeria.

Recorde-se que o casal tem quatro filhos em comum, Carmen, de seis anos, Rafael, de quatro, Leonardo, de três, e Romeo, de dois. O ator é ainda pai de Ireland Baldwin, de 24 anos, do casamento anterior com Kim Basinger, de quem se separou em 2002.

