Completou-se esta quinta-feira, 29 de abril, uma década desde que Kate Middleton e o príncipe William trocaram alianças e a data foi assinalada publicamente com a divulgação de um vídeo em que o casal aparece na praia com os filhos - George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de três.

Apesar dos duques de Cambridge não terem dado a conhecer o local onde foram gravadas as imagens, tudo indica que foi na praia de Holkham, em Norfolk, que fica a cerca de 30 minutos da casa de campo do casal, a Anmer Hall.

Esta não é a primeira vez em membros da família real britânica se deixam filmar nesta praia pública. Na infância, o príncipe Carlos e a princesa Ana foram gravados durante brincadeiras na areia e as imagens chegaram a ser usadas no documentário 'Elizabeth at 90: A Family Tribute', da BBC.

Leia Também: Harry e Meghan Markle deram os parabéns a William e Kate Middleton