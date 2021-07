Foi no programa 'Casa Feliz', esta quarta-feira, 28 de julho, que Tiago Castro falou sobre o casamento, estando a "dois dias" do grande momento.

O ator vai dar o nó com Marine Antunes esta sexta-feira, 30 de julho, e mostrou-se ansioso para que chegue este dia.

"É aquele momento que estás a imaginar há um ano, pelo menos desde que foi o pedido, e está quase a acontecer", disse.

"É uma montanha russa de emoções. Do nada estou sozinho em casa e começo a imaginar... Porque tu vês aquela pessoa que amas de uma forma transcendente, de uma forma espiritual, de uma forma que é tão íntima como nunca encontrei ninguém que me preenche-se tanto como ela... Imaginas aquele momento em que finalmente vais oficializar esta relação perante Deus, e é muito emotivo", acrescentou, cheio de emoção.

No Instaram, o Crómio da série 'Morangos com Açúcar' tem vindo a destacar os passos para o grande dia, tendo revelado que foram os próprios que fizeram as alianças, "reaproveitando ouro de família".

