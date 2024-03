Cláudio Ramos apresentou a gala de estreia do 'Big Brother' no passado domingo, dia 24 de março, e hoje volta aos estúdios da TVI. No entanto, durante estes dias o apresentador aproveitou para descansar, como tanto precisava.

Cláudio esteve em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e a poucas horas do regresso a Portugal publicou nas redes sociais mais fotografias destas férias.

"O rapaz", escreveu o comunicador na legenda dos registos, numa nova referência ao título do seu novo livro.

Percorra a galeria para ver as imagens partilhadas por Cláudio.

Leia Também: De férias, Cláudio Ramos envia mensagem a Cristina: "Tens de ser moderna"