Semanas depois de uma viagem com os filhos e algumas amigas aos Açores, Ana Garcia Martins voltou a fazer as malas com destino a uma nova 'escapadinha'.

Desta vez, os filhos Mateus e Benedita ficaram em casa e foi na companhia da amiga Raquel Barão Brinca que a digital influencer rumou à Madeira.

O destino escolhido para o merecido descanso de 'A Pipoca Mais Doce' foi revelado na sua conta oficial de Instagram, onde foram partilhadas ainda as primeiras imagens das férias.

