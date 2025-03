Quem tem acompanhado a viagem de Ana Garcia Martins à Noruega, mais concretamente à cidade de Tromsø, está a par da 'busca' da criadora de conteúdos por auroras boreais.

A viagem d' A Pipoca Mais Doce' começou na sexta-feira, 7 de março, e a influencer ter partilhados os seus passeios com as amigas que a acompanharam nas redes sociais.

Os dias passaram e nada de auroras. Já sem esperança, eis que Ana Garcia Martins consegue assistir ao grande fenómeno da natureza.

Este domingo, 9 de março, partilhou um carrossel de fotografias que mostram a verdadeira beleza das auroras boreais. Na legenda, explicou como tudo aconteceu.

"Mesmo sem auroras, a viagem valia sempre a pena. Estar com amigas, num destino novo para todas, numa cidade que é tipo postal de Natal, com neve e renas e coiso, só por si já era bem bom. Mas, claro, foi pelas autoras que eu arranquei de Portugal", começou por brincar.

"Viemos pouco tempo e só tínhamos duas tentativas. A primeira foi ontem à noite. Uma viagem de hora e meia de autocarro, ainda mais para norte, horas no meio do escuro a olhar para o infinito, um frio do ca***** e… nada. Zero auroras, nem um vislumbre. Foi meio balde de água fria. Avisaram-nos que era assim mesmo, que o avistamento de auroras depende de uma data de fatores 'técnico-coisos' com os quais não vou agora maçar-vos, mas eu deitei logo ali a toalha ao chão e assumi que não ia ter auroras nesta viagem", assumiu.

Até que revelou: "A segunda e última hipótese era hoje, num passeio de barco, mas como nevou grande parte do dia e esteve quase sempre encoberto, eu já ia derrotada à partida. Até que apareceu um pontinho verde no horizonte e, por nós, estava a festa feita, não precisávamos de mais. Mas eis que, do nada, arranca um festival de auroras que foi só das coisas mais memoráveis da minha vida, até me emocionei (ligeiramente)".

"Nem sabíamos para onde nos virar com tanta aurora e foi mesmo, mesmo épico", concluiu.

