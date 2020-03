O número de infetados com coronavírus em Portugal subiu esta quinta-feira de 59 para 78. Com este número, aumentaram também as reações ao tema nas redes sociais.

Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce, não fugiu à tendência e inspirou-se no flagelo para a escrita de um poema, no qual expressou a sua preocupação com toda a ironia.

"A coisa veio de mansinho / Até parecia a gozar / Um vírus vindo da China / Todo lampeiro a matar", lê-se.

"Se vier a quarentena / Vamos ter de recolher / Mas em calhando é melhor isso / Do que, sei lá, falecer /É o bicho, é o bicho /Mas aqui não manda nada / Que nós somos portugueses / E somos bons prá porrada", escreveu ainda.

E rematou: "Ainda assim, meus fofinhos / Nada como acautelar / Se todos fizermos isto / O Corona vai a andar / Ah, e só mesmo para acabar / Parem lá de açambarcar /Tenham calma com o papel / O rabo dá pra lavar".

Leia na íntegra na publicação abaixo.

