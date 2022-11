Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa das tardes da TVI Catarina Severiano, a concorrente expulsa do 'Big Brother' na gala do passado domingo. A jovem de 25 anos mostrou-se tranquila com esta participação e começou por explicar de que forma queria entrar no jogo.

Catarina notou que pretendia assumir uma postura de muito sorriso mas que a missão que lhe foi entregue logo no primeiro dia, de fingir que tinha tido uma relação com um dos colegas, a condicionou. "Começou aí o desentendimento com Miguel", disse.

A participante diz que começou a ter noção da imagem negativa que poderia estar a passar com a entrada dos novos concorrentes, que lhe atribuíram as piores características. "[Pensei] eu não sou esta pessoa, não faz jus ao que eu sou, o que está a passar lá para fora?", recordou.

Em relação às críticas, Catarina revela que não está "minimamente preocupada" com o que as pessoas que não conhece acham de si: "Interessei-me em saber do feedback dos meus".

Sobre o facto de ter perdoado algumas atitudes dos colegas e de não ter "explodido" em determinadas situações, Catarina diz o seguinte: "Sempre tive uma inteligência emocional acima do normal".

A 'rival' de Miguel explicou que há situações em que foi complicado ignorar o colega: "É muito difícil, lá dentro, não ligarmos, principalmente quando entra no lado pessoal". Catarina diz que não aceitou alguns pedidos de desculpa por saber que as atitudes se iriam repetir.

Catarina Severiano confessou ainda que gostava de ter gravado a sua 'curva da vida' para que muitas das suas atitudes fossem explicadas: "A pessoa que estava ali dentro não era uma personagem. Eu não chorava com facilidade porque estudei teatro. Eu sou emocional, rio quando tenho de rir, choro quando tenho de chorar e está tudo bem. Para mim faz todo o sentido ser assim".