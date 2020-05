Kate Middleton, esposa do herdeiro ao trono britânico príncipe William, é sem dúvida alguma um ícone de beleza e estilo, ditando tendências em todo o mundo. E durante o atual isolamento em que vivemos devido à propagação da Covid-19, a duquesa continua mesmo assim a inspirar muitas mulheres.

Segundo o jornal Metro, a peça de vestuário de eleição de Kate durante a quarentena é nada mais nada menos do que sweaters ou camisolas de estilo mais descontraído. Pelo menos é assim que o membro da família real têm surgido e deslumbrado em várias videoconferências.

Recentemente Kate e William estiveram à conversa por videochamada com alunos e profissionais de uma escola em West Yorkshire. E durante o encontro a duquesa optou por usar uma sweater amarela da Zara.

© DR

Entretanto, e de acordo com um artigo divulgado no site Dress Like a Duchess, durante uma visita virtual a uma maternidade em Norfolk, Kate Middleton optou também por usar o mesmo tipo de vestuário - uma sweater de lã e caxemira em tons de azul bebé e branco, com um padrão em ziguezague, da marca Tabitha Webb’s.

© Dress Like a Duchess

Por isso já sabe, se nestes dias de confinamento e de teletrabalho não lhe apetecer apostar num look extremamente elaborado pode sempre optar por uma simples sweater com muito estilo - a duquesa aprova!

