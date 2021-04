Tânia Ribas de Oliveira destacou na sua página de Instagram uma das coisas que mais gosta em si: a voz.

E como esta sexta-feira, dia 16 de abril, se celebra o Dia Mundial da Voz, a apresentadora não deixou passar a data em branco.

"Temos sempre a certeza absoluta daquilo que menos gostamos em nós e raramente valorizamos o que temos de bom. Ou melhor: raramente dizemos 'gosto mesmo disto em mim!'. Quando faço esse exercício, sei que gosto da minha voz", começou por escrever.

"Não sei se do timbre, se do facto de ser uma voz grave, se da emoção que ela absorve imediatamente nas palavras que mais sinto. Mas gosto da minha voz e do facto de ela ser um veículo poderoso de palavras que chegam a milhões de pessoas, todos os dias. Se pensar na RTP 1, Internacional, África, RTP play, YouTube, redes sociais... sim, são milhões de pessoas em todo o mundo. E são muitas menos, aquelas a quem escolho falar ao coração e ao ouvido: a minha família e amigos", explicou.

"A nossa voz é única. É uma impressão digital absoluta. Usemos a nossa voz para verbalizar aquilo em que acreditamos, o que sentimos, para passar a palavra do Amor e da Justiça, para fazer valer os nossos pontos de vista ... e os nossos silêncios. Sim, porque a voz silenciada dá espaço ao crescimento - quando ouvimos, aprendemos e ponderamos", continuou, destacando de seguida que "não falar, muitas vezes, é um exercício incrível do uso da voz".

"É uma opção igualmente válida. E há silêncios que têm muitas palavras dentro. É fascinante, essa descoberta! Nem sempre a voz que se ouve é a mais importante. A voz que se sente é o lugar bonito onde vive a verdade. Essa é a voz que mais gosto de ouvir", rematou.

Leia Também: Concorrente de All Together Now é ex-namorado de Tânia Ribas de Oliveira