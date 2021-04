Filipe Santos foi um dos participantes da gala do último domingo do programa 'All Together Now', da TVI. O músico surpreendeu com o seu talento e com o facto de ser conhecido de alguns dos 100 jurados, o que não sabíamos é que Filipe foi namorado de Tânia Ribas de Oliveira.

A apresentadora e o cantor, que acabou por não passar à semifinal do concurso da TVI, conheceram-se quando Filipe participou na 'Operação Triunfo', da RTP1, em 2003.

Filipe era concorrente e Tânia uma das repórteres do formato.

Os dois estiveram juntos ainda durante algum tempo, mas pouco depois do fim do namoro Tânia conheceu aquele que é o grande amor da sua vida - João Cardoso. A apresentadora e o seu atual marido estão juntos há 15 anos e vivem uma bonita história de amor da qual já nasceram dois filhos: Tomás e Pedro.

