"Há precisamente dois anos", Tânia Ribas de Oliveira apresentava à imprensa o programa 'A Nossa Tarde' - que estreava depois como a nova grande aposta da RTP1 para as tardes da estação.

Agora, é através das redes sociais que a apresentadora assinala o feito: dois anos de existência do programa que mais gostou de fazer até hoje.

"Dois anos depois, com a aprendizagem de uma nova maneira de fazer televisão (durante tantos meses sem público - e assim continuamos - e com convidados em vídeochamada - felizmente essa fase já passou) continuo a apresentar o projecto com o qual mais me identifico desde o início da minha carreira", começa por escrever, dedicando as suas últimas palavras aos agradecimentos a todos os que a ajudaram a chegar até aqui.

"Obrigada a toda a equipa. Obrigada a todos vocês! Em Televisão, a importância está em quem vê. O telespectador deve ser o mais importante, sempre. Quem faz, serve quem vê. Dois anos depois, continuo a acreditar na televisão dos afectos, da emoção, da informação e da verdade. Sinto todos os dias a responsabilidade e o privilégio de ser o rosto e alma que chega a casa das pessoas. Que sorte, a minha! Obrigada, uma vez mais. Hoje e sempre", termina.

