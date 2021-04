A SIC anunciou esta segunda-feira, dia 12 de abril, estar a preparar a estreia de um novo programa. 'É Essencial Conhecer' é o nome do projeto, sobre o qual muito pouco se sabe.

"O que é essencial conhecer, o que é crucial perceber, tem lugar num programa que promete tornar-se essencial", escrevem os responsáveis pela estação de Paço de Arcos ao partilhar uma imagem de apresentação do programa no Instagram oficial do canal.

Nesta mensagem, a SIC promete que o formato chega "brevemente" ao pequeno ecrã.

