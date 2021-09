Seis dias depois do país chorar a morte de Jorge Sampaio, Daniel Sampaio, irmão do antigo Presidente da República, sentou-se à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI.

A conversa começou precisamente com uma palavra de consolo e de agradecimento do apresentador pelo facto do psiquiatra não ter desmarcado a sua ida ao programa.

"Hesitei porque a morte do meu irmão abalou-me profundamente, foi uma perda irreparável para mim", começou por dizer Daniel Sampaio.

Sete anos mais novo que o irmão, o médico frisou que este "foi uma referência permanente" na sua vida. "Continua a ser porque os mortos importantes da nossa vida continuam vivos", acrescentou.

"Esta é também uma oportunidade de lhe prestar uma homenagem como irmão e como cidadão. O meu irmão foi um homem muito diferente dos políticos", rematou, enaltecendo a "sensibilidade especial" e "sentido de serviço público" que marcaram o seu perfil enquanto chefe de Estado.

Daniel Sampaio falou ainda sobre a sua mais recente obra, 'Relato de um Sobrevivente', na qual aborda a experiência com a Covid-19, que o deixou entre a vida e a morte.

