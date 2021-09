Julio Iglesias completa esta quinta-feira, 23 de setembro, 78 anos de vida. A data é especial e foi por isso assinalada pelo músico através de uma mensagem inspiradora que dedicou aos seus seguidores.

"Como os anos passaram", começa por notar na legenda de um áudio onde interpreta o tema 'Genios'.

"Não são necessários muitos comentários, a música diz tudo. Hoje faço 78 anos e parece que foi ontem. Que privilégio estar vivo! E que vontade de continuar a viver", afiança.

Por fim, o músico termina a sua reflexão com um sincero agradecimento dirigido à família e a todos os seus fãs. "Quero agradecer-vos por todos estes anos em que têm tem sido o motor da minha vida e também agradecer à minha família por me ter dado a oportunidade de ser livre, a liberdade tem sido o maior de todos os meus privilégios. É assim que me sinto hoje, que me senti ontem e que sempre me sentirei. Os anos nunca travaram os meus sonhos", completa.

