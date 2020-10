Cristina Ferreira recebeu esta sexta-feira, dia 30, uma mensagem especial que a deixou muito comovida mas, ao mesmo tempo, de coração cheio.

"Cristina. A minha avó ainda hoje , quando lhe liguei, perguntou: sabes se a Cristina está bem? Tens visto na Internet?", cita a apresentadora ao mostrar a mensagem enviada por um seguidor.

"Há mensagens que me tocam diretamente no coração", realça o rosto da TVI, que se encontra atualmente em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com Bárbara Bandeira - cantora que está infetada com a Covid-19.

