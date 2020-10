O número de novos contágios pela Covid-19 continua a subir em grande escala nos países europeus, e Portugal não é excepção. Com os casos a aumentarem, bem como o índice de propagação da doença, são cada vez mais as pessoas que lidam de perto com o novo coronavírus, seja porque testaram positivo ou porque estiveram em contacto com alguém infetado e precisam de ficar em isolamento. Também entre os famosos portugueses têm crescido o número de casos nas últimas semanas.

Famosos que testaram positivo à COVID-19

Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com a Covid-19 a 13 de outubro. Apesar de não ter qualquer sintoma, o jogador português continua a acusar positivo nos vários testes que já realizou e, por isso, permanece em isolamento.

Sónia Araújo testou positivo ao novo coronavírus depois de ter sentido alguns sintomas da doença, como a perda de olfato. A apresentadora está já sem sintomas da doença, mas continua em casa à espera do resultado negativo.

A banda D.A.M.A. tem os seus três elementos infetados pela Covid-19. Miguel Coimba foi o primeiro a testar positivo. O músico sofre de asma e, por isso, o intensificar de sintomas que pareciam uma simples inflamação respiratória deixaram-no em alerta e levaram-no a fazer o teste. Encontra-se neste momento em recuperação, mas avisa de que a doença "é à séria".

Pouco depois, foram os restantes elementos da banda a confirmar estarem infetados com a Covid-19. Francisco Maria Pereira, conhecido como Kasha, e Miguel Cristovinho também testaram positivo. Os músicos, recorde-se, tinham estado a trabalhar juntos no lançamento do novo disco da banda - 'Sozinhos à Chuva'.

Angie Costa, namorada de Miguel Coimbra, também estou positivo. A jovem atriz faz parte do elenco da nova novela da TVI, 'Bem Me Quer', que viu as gravações sofrerem alguns ajustes e alguns elementos da equipa ficarem em isolamento depois do teste positivo de Angie.

Bárbara Bandeira é namorada de Kasha e tem uma relação muito próxima com Angie Costa e os restantes elementos da banda D.A.M.A., motivo pelo qual acabou por ser infetada pela Covid-19. A cantora encontra-se em casa e garante estar bem, apesar de ao início ter sentido "alguns sintomas".

Ivo Lucas confirmou estar infetado, mas descansou os seus seguidores ao explicar que nunca apresentou sintomas da doença.

"Estou em confinamento porque testei positivo à Covid-19", revelou recentemente o comentador da SIC Notícias Nuno Rogeiro.

São cada vez mais as caras conhecidas em isolamento

Na sequência do teste positivo de Sónia Araújo, Jorge Gabriel viu-se obrigado a ficar em isolamento profilático. Os dois apresentadores comandam juntos o programa 'Praça da Alegria', da RTP1, e estavam por isso em contacto próximo. Esta é já a segunda vez que o apresentador está em isolamento: a primeira verificou-se depois das férias de verão na Madeira. Uma amiga de Jorge Gabriel testou positivo na altura e até as filhas e mulher do rosto da RTP chegaram a estar infetadas.

Depois de Angie Costa ter testado positivo, e tal como já havia sido referido, parte da equipa da novela 'Bem Me Quer', da TVI, ficou em isolamento profilático. Kelly Bailey foi um dos rostos conhecidos a confirmar que teria de ficar em casa nos próximos dias. A atriz encontra-se bem e sem sintomas, ao seu lado em casa e igualmente em isolamento está também o namorado Lourenço Ortigão.

Bárbara Bandeira descobriu que estava infetada dois dias depois de ter estado no programa 'Dia de Cristina'. No programa, a cantora esteve em contacto com várias pessoas, incluído Cristina Ferreira. A apresentadora encontra-se há uma semana em quarentena, faltando-lhe cada vez menos para cumprir os 10 dias de isolamento exigidos pela Direção-Geral da Saúde. Cristina, recorde-se, foi testada nos últimos dias e recebeu resultado negativo.

O programa 'Isto é Gozar com Quem Trabalha' do passado domingo foi adiado depois de Ricardo Araújo Pereira ter confirmado que esteve em contacto com uma pessoa infetada e teria de ficar em isolamento. O humorista diz estar bem e a ponderar realizar a partir de casa o programa desta semana.

Ruben Rua anunciou no decorrer desta semana que se encontra em isolamento depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada, o mesmo acontece com Mafalda de Castro. Ambos são apresentadores da TVI e estão ausentes durante os próximos dias das suas funções no canal.

Jessica Athayde e o filho juntam-se ao cada vez maior leque de rostos conhecidos em isolamento profilático. A atriz esteve em contacto com uma pessoa que testou positivo à Covid-19 e encontra-se, por isso, com o filho, o bebé Oliver, de um ano, em isolamento.

A estes nomes, juntam-se, é claro, os famosos que já estiveram infetados e recuperaram da doença, como é o caso de Fernando Rocha e do jornalista Joaquim Sousa Martins.