No dia 1 de junho, o mundo do desporto ficou em choque ao saber da morte do futebolista José Antonio Reyes, na sequência de um trágico acidente de automóvel.

Oito meses depois do falecimento do atleta, Noelia López, a viúva, recordou-o através de uma mensagem que publicou nas redes sociais.

"É proibido chorar sem aprender, acordar um dia sem saber o que fazer, ter medo das memórias. É proibido não sorrir para os problemas, não lutar pelo que se quer, abandonar tudo por medo, não realizar os sonhos. (...) É proibido deixar os amigos, não tentar entender o que eles viveram juntos, chamá-los apenas quando se precisa deles", começa por referir.

"É proibido não criar uma história, parar de agradecer a Deus pela vida, sem entender que o que a vida te dá, também te tira. É proibido não buscar a felicidade, não viver a vida com uma atitude positiva, não pensar que podemos ser melhores, não sentir que sem ti este mundo não seria o mesmo”, completou.

Recorde-se que José e Noelia eram casados desde 2017.

