Sónia Jesus elogiou a coragem que Maria Botelho Moniz teve ao surgir na gala da TVI, que aconteceu ontem, com um visual diferente, destacando-se pelos acessórios.

A ex-concorrente do 'Big Brother' não só teceu elogios, como também lamentou as muitas críticas que foram feitas à apresentadora pela escolha arrojada de usar um piercing no nariz.

"É preciso ter coragem e ousadia sem seguir estilos e tendências. A Maria Botelho Moniz quis usar um piercing no nariz e choveram críticas! É tão triste a realidade das redes sociais, empatia 0. Gostava que olhassem para além do piercing", começa por referir.

"Parabéns pela atitude e pela beleza não só por fora, mas também por dentro. A Maria Botelho entra nas nossas casas todas as manhãs com um registo de imagem que todos estamos habituados a ver. Óbvio que o look da gala serve para desmistificar que pode ser muito mais do que vemos todos os dias", completa.



© Instagram - Sónia Jesus

