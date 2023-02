Maria Botelho Moniz surpreendeu quando surgiu na gala da TVI, que decorreu na noite deste domingo, dia 19 de fevereiro.

A apresentadora do 'Dois às 10' decidiu mudar de visual para o grande evento do canal e pintou o cabelo com uma cor visivelmente mais escura. Além disso, também não passou despercebido o piercing. No entanto, este não é um visual definitivo.

"Morena, de piercing. Porque 30 anos pedem irreverência. Não se preocupem, amanhã volto ao normal. Parabéns", escreveu ao mostrar algumas fotografias na sua página de Instagram.

De recordar que Maria Botelho Moniz apresenta o 'Dois às 10' ao lado de Cláudio Ramos. Durante o evento da TVI, a apresentadora fez questão de posar ao lado do colega e amigo. "Os dois. Seja a que horas for", disse.

Leia Também: Maria Botelho Moniz dá novos detalhes do casamento e fala sobre a data