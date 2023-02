Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz receberam no 'Dois às 10' deste sábado, dia 18 de fevereiro, as ex-concorrentes da última edição do 'Big Brother' Diana Lopes e Joana Schreyer.

Joana, como é sabido, revelou recentemente que irá casar com Ricardo Pereira no dia 5 de novembro deste ano de 2022, o que levou a maquilhadora a brincar com Maria Botelho Moniz.

"Temos de ter um 'tête-à-tête' de noivas", atirou Joana, com a apresentadora a responder da seguinte forma: "Nem me fales, eu nem data tenho".

Importa lembrar que Maria Botelho Moniz foi pedida em casamento no passado mês de julho de 2022, durante uma viagem com o companheiro Pedro Bianchi Prata às Maldivas.

