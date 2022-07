Na passada semana, Cristina Ferreira deu nas vistas ao partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram um vídeo com um look no mínimo sensual.

A apresentadora, de 44 anos, posou com um vestido preto cujo destaque foi o 'decote', o qual mereceu os mais diversos elogios.

Mas se houve quem tecesse comentários positivos, por outro, surgiram também as habituais 'farpas' à comunicadora.

"A maquilhagem faz estes milagres", comentou uma seguidora.

A resposta de Cristina não se fez esperar: "Felicidade, o esforço, o cuidado, o amor, a alegria, a vida, o verão, a auto estima, os amigos... a maquilhagem só acrescenta brilho".



